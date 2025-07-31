фото: Українська Федерація карате

Про це повідомляє Українська Федерація Карате, передає RegioNews.

Ракета влучила у дев’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під’їздів. Сім’я хлопчика залишилася без даху над головою. Загалом унаслідок обстрілу загинули шестеро людей, понад 80 дістали поранення.

Матвій був наймолодшим у сім’ї, мав двох старших братів – Михайла та Лева, які також займаються карате. Хлопчик відвідував тренування півтора року та вирізнявся серйозним ставленням до занять. Його тренер Ігор Єфименко згадує вихованця як дуже слухняну й зосереджену дитину:

"За останні півроку він наче подорослішав і почав працювати на результат. Якось підійшов і сказав: "Ігоре Анатолійовичу, хочу всіх побити й обігнати брата Лева в медалях"".

Українська федерація карате, клуб "Сен-Бін" та спортивна спільнота країни висловили щирі співчуття рідним хлопчика.

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