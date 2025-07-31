12:51  31 липня
У Bolt покарали таксиста, який у Полтаві влетів у будинок
08:36  31 липня
Через атаку росіян зруйновано квартиру української телеведучої
06:40  31 липня
На Полтавщині Mercedes збив на переході підлітка та жінку
UA | RU
UA | RU
31 липня 2025, 19:15

"Хочу обігнати брата в медалях": у Києві під час ракетної атаки загинув 6-річний Матвій, який займався карате

31 липня 2025, 19:15
Читайте также на русском языке
фото: Українська Федерація карате
Читайте также
на русском языке

Під час чергової масованої ракетної атаки загинув шестирічний Матвій Марченко – вихованець столичного клубу карате "Сен-Бін"

Про це повідомляє Українська Федерація Карате, передає RegioNews.

Ракета влучила у дев’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під’їздів. Сім’я хлопчика залишилася без даху над головою. Загалом унаслідок обстрілу загинули шестеро людей, понад 80 дістали поранення.

Матвій був наймолодшим у сім’ї, мав двох старших братів – Михайла та Лева, які також займаються карате. Хлопчик відвідував тренування півтора року та вирізнявся серйозним ставленням до занять. Його тренер Ігор Єфименко згадує вихованця як дуже слухняну й зосереджену дитину:

"За останні півроку він наче подорослішав і почав працювати на результат. Якось підійшов і сказав: "Ігоре Анатолійовичу, хочу всіх побити й обігнати брата Лева в медалях"".

Українська федерація карате, клуб "Сен-Бін" та спортивна спільнота країни висловили щирі співчуття рідним хлопчика.

Нагадаємо про удар по Кам'янському: чоловік загиблої вагітної жінки розповів, про яке майбутнє вона мріяла. Внаслідок російського удару 29 липня у Кам'янському загинула вагітна жінка. Їй було лише 23 роки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна Київ обстріл дитина атака ракетний удар загиблий
В Україні розширяють тестування 5G-зв’язку
31 липня 2025, 18:59
Удар по Києву: в столиці оголосили День жалоби
31 липня 2025, 18:33
Угода про припинення війни в Україні має бути укладена до 8 серпня, - Reuters
31 липня 2025, 18:17
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Реактивні "Шахеди" можуть стати проблемою для України, - експерт
31 липня 2025, 19:41
Після дев’яти років шлюбу: Ольга Горбачова оголосила про розлучення з Юрієм Нікітіним
31 липня 2025, 19:30
В Україні розширяють тестування 5G-зв’язку
31 липня 2025, 18:59
На Дніпропетровщині десяток ворожих ударів зазнав Нікопольський район: в ОВА показали наслідки
31 липня 2025, 18:43
Удар по Києву: в столиці оголосили День жалоби
31 липня 2025, 18:33
У Луцьку жінці затисло руку у тісторозкатувальній машині
31 липня 2025, 18:30
Угода про припинення війни в Україні має бути укладена до 8 серпня, - Reuters
31 липня 2025, 18:17
Президент однієї з країн заявив, що визнає окуповані території України частиною РФ
31 липня 2025, 17:53
Росія завдала удару по Краматорську: є загиблий і поранені
31 липня 2025, 17:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »