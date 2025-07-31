Фото: ДСНС

У столиці внаслідок російської атаки загинула лейтенант поліції. У МВС висловили співчуття рідним і близьким

Про це повідомляє МВС України, передає RegioNews.

Під час російської атаки у Святошинському районі столиці загинула Лілія Степанчук. Вона була старшим лейтенантом поліції.

Лілія Степанчук працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. Працювала правоохоронцем вона з 2017 року.

"Рятувальники деблокували тіло поліцейської з-під завалів під час аварійно-рятувальних робіт", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, в Києві продовжуються рятувальні роботи після атаки росіян Також міський голова Віталій Кличко повідомив, що 1 серпня в столиці оголошено Днем жалоби.