У Києві з-під завалів дістали тіло поліцейської
У столиці внаслідок російської атаки загинула лейтенант поліції. У МВС висловили співчуття рідним і близьким
Про це повідомляє МВС України, передає RegioNews.
Під час російської атаки у Святошинському районі столиці загинула Лілія Степанчук. Вона була старшим лейтенантом поліції.
Лілія Степанчук працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. Працювала правоохоронцем вона з 2017 року.
"Рятувальники деблокували тіло поліцейської з-під завалів під час аварійно-рятувальних робіт", - повідомили в МВС.
Нагадаємо, в Києві продовжуються рятувальні роботи після атаки росіян Також міський голова Віталій Кличко повідомив, що 1 серпня в столиці оголошено Днем жалоби.