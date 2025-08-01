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01 серпня 2025, 11:26

Нічна атака на Київ забрала життя 31 людини: наймолодшій дитині було два роки

01 серпня 2025, 11:26
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фото: Facebook/Володимир Зеленський
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Після нічної російської ракетної атаки на Київ продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Найскладніша ситуація — у Святошинському районі столиці, де досі дістають тіла загиблих з-під завалів

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, рятувальники деблокували ще трьох загиблих.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед яких п'ятеро дітей.

"Наймолодшій дитині було всього два роки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", — написав він.

Відомо також про 159 поранених, серед них 16 дітей. Усі постраждалі наразі отримують необхідну медичну допомогу.

Президент подякував усім, хто бере участь у ліквідації наслідків трагедії: рятувальникам, медикам, поліцейським, комунальним службам.

Нагадаємо, що в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та безпілотниками. Один із ворожих ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі — зруйновано цілий під'їзд.

Наслідки атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва. Поранення отримали десятки людей. Раніше повідомлялося про 28 загиблих.

У Києві в п'ятницю, 1 серпня, скасували всі розважальні заходи. У місті оголошений День жалоби.

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