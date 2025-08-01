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Президент посетил место удара в столице. По его словам, государство поможет тем, кто пострадал в результате российской атаки.

Об этом сообщает президент Украины, передает RegioNews.

Владимир Зеленский отметил, что то, что делает РФ, невозможно оправдать. Президент добавил, что мы никогда не простим эти жестокие удары и убийства наших людей.

Глава государства приехал на место разрушенного подъезда девятиэтажного дома в столице, чтобы пообщаться там с людьми. По словам президента, государство обязательно поможет всем пострадавшим.

"И я благодарю каждого, кто работал на месте – спасал, лечил, разбирал завалы. Такая взаимоподдержка чрезвычайно важна. Мы обязательно продолжим работу ради большей защиты наших людей", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что в ночь на 31 июля россияне атаковали столицу ракетами и беспилотниками. Один из вражеских ударов пришелся по жилой многоэтажке в Святошинском районе – разрушен целый подъезд. Известно о 31 погибшем в Киеве, среди которых пятеро детей. Младшему всего 2 года.