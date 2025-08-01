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01 серпня 2025, 15:13

У Дніпрі оголосили День жалоби на підтримку Києва після ракетного удару РФ

01 серпня 2025, 15:13
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фото: ілюстративне
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Дніпро приєднується до загальнонаціональної скорботи через жертви внаслідок ракетного обстрілу Києва

Про це йдеться в публікації мера міста Дніпро Бориса Філатова, передає RegioNews.

У Дніпрі сьогодні оголосили День жалоби у зв’язку з масованою атакою на Київ, яка забрала життя мирних мешканців.

Очільник міста зазначив, що місто приєднується до скорботи киян.

"Сьогодні у Дніпрі оголошено день жалоби. Місто приєднується до скорботи киян, які вчора зазнали чергової жорстокої та цинічної атаки з боку росії", - написав він.

За його словами, відповідне розпорядження вже підписане. Філатов нагадав, що унаслідок обстрілу у столиці загинула 31 людина, серед них діти.

Нагадаємо, нічна атака на Київ забрала життя 31 людини: наймолодшій дитині було два роки. Найскладніша ситуація - у Святошинському районі столиці, де досі дістають тіла загиблих з-під завалів.

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