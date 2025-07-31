22:13  31 липня
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки
20:09  31 липня
У Львові спалахнув скандал через лікаря, який зайняв паркомісце ветерана війни
16:11  31 липня
У Тернополі маршрутка збила жінку
UA | RU
UA | RU
31 липня 2025, 22:13

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки

31 липня 2025, 22:13
Читайте также на русском языке
фото: Віталій Носач, РБК-Україна
Читайте также
на русском языке

Унаслідок нічного удару російських окупантів по Києву загинули 16 людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

За його словами, уже підтверджено 16 загиблих.

Також, за уточненою інформацією, всього станом на 21:40 - 159 осіб поранено.

"Продовжуємо звіряти дані та встановлювати особи потерпілих", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, у Києві в п'ятницю, 1 липня, будуть скасовані всі розважальні заходи. У місті буде День жалоби. У місті досі тривають рятувальні роботи після атаки росіян.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ загиблі жертва атака Ткаченко Тимур Фіруддінович
Удар по Києву: кількість загиблих збільшилась
31 липня 2025, 16:57
По Києву вдарили реактивні "Шахеди", які неможливо збити — швидкість дронів понад 500 км/год, - BBC
31 липня 2025, 16:18
У Києві під завалами житлового будинку виявили ще одного загиблого
31 липня 2025, 13:30
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
В Україні відреагували на заяву Нікарагуа про визнання окупованих земель російськими
31 липня 2025, 23:09
В Україні оголосили масштабну тривогу
31 липня 2025, 21:47
У Києві з-під завалів дістали тіло поліцейської
31 липня 2025, 21:46
Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку
31 липня 2025, 20:59
Удар по Києву: кількість жертв збільшилась, поранених вже понад 140
31 липня 2025, 20:35
У Львові спалахнув скандал через лікаря, який зайняв паркомісце ветерана війни
31 липня 2025, 20:09
На Харківщині жінка народила двійню просто в автомобілі швидкої допомоги
31 липня 2025, 20:05
Працював на росіян ще підлітком: на Харківщині оголосили підозру зраднику
31 липня 2025, 19:56
Скільки інцидентів у ТЦК сталось за місяць на Харківщині
31 липня 2025, 19:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »