У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки

фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

За його словами, уже підтверджено 16 загиблих.

Також, за уточненою інформацією, всього станом на 21:40 - 159 осіб поранено.

"Продовжуємо звіряти дані та встановлювати особи потерпілих", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, у Києві в п'ятницю, 1 липня, будуть скасовані всі розважальні заходи. У місті буде День жалоби. У місті досі тривають рятувальні роботи після атаки росіян.