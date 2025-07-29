20:44  29 липня
У Запоріжжі зафіксували підвищений рівень радіації
19:59  29 липня
В Україні змінять правила медогляду: кого перевірятимуть по-новому
19:11  29 липня
У Чернігові пролунав потужний вибух
UA | RU
UA | RU
29 липня 2025, 21:56

Україні потрібно 400 мільярдів гривень для фінансування сектору безпеки та оборони

29 липня 2025, 21:56
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет Міністрів планує залучити 400 мільярдів гривень для фінансування сектору безпеки та оборони

Як передає RegioNews, про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, в 2025 році уряд має намір залучити 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

"Це тільки на 2025 рік. І звичайно ми працюємо з партнерами, щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість у 2026 році", - сказала Свириденко.

Вона розповіла, що наразі планується додати до державного бюджету 400 мільярдів гривень, які будуть використані для фінансування сектору безпеки і оборони.

Раніше Свириденко прокоментувала масштаби корупції в Україні і заявила, що проблема корупції у нашій країні значно перебільшена. Вона повідомила, що переважна більшість українців вважають корупцію широко розповсюдженою, але насправді мало людей стикалися з нею на практиці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Свириденко Юлія Анатоліївна Сили оборони финансирование політика Кабмін
Залужний заявив, що війна в Україні може тривати до 2034 року
24 липня 2025, 16:08
У Кабміні вперше прокоментували рішення Ради щодо НАБУ та САП
22 липня 2025, 21:41
Зеленський дав перші доручення Умєрову на новій посаді
18 липня 2025, 12:07
Всі новини »
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
У Дніпрі судили українця, який в колонії РФ підписав контракт на військову службу
29 липня 2025, 21:55
15 тисяч доларів за "мандрівку": на Волині затримали водія, який віз чоловіків до Білорусі
29 липня 2025, 21:29
У Чернишова знайшли елітні маєтки на Київщині
29 липня 2025, 21:17
Третя штурмова показала, як нищать окупантів дронами на Харківському напрямку
29 липня 2025, 20:53
У Запоріжжі зафіксували підвищений рівень радіації
29 липня 2025, 20:44
Штормове попередження в Україні: в яких областях буде непогода в середу
29 липня 2025, 20:16
В Україні змінять правила медогляду: кого перевірятимуть по-новому
29 липня 2025, 19:59
Повернення незлежності НАБУ і САП: коли Рада буде голосувати
29 липня 2025, 19:56
На Криворіжжі через спеку пересох ставок - у регіоні загострюється водна криза
29 липня 2025, 19:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »