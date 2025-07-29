Україні потрібно 400 мільярдів гривень для фінансування сектору безпеки та оборони

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Як передає RegioNews, про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, в 2025 році уряд має намір залучити 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

"Це тільки на 2025 рік. І звичайно ми працюємо з партнерами, щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість у 2026 році", - сказала Свириденко.

Вона розповіла, що наразі планується додати до державного бюджету 400 мільярдів гривень, які будуть використані для фінансування сектору безпеки і оборони.

Раніше Свириденко прокоментувала масштаби корупції в Україні і заявила, що проблема корупції у нашій країні значно перебільшена. Вона повідомила, що переважна більшість українців вважають корупцію широко розповсюдженою, але насправді мало людей стикалися з нею на практиці.