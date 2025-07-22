Свириденко прокоментувала масштаби корупції в Україні

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Проблема корупції перебільшена в українському суспільстві та окремих соціальних групах

Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в інтерв'ю Bloomberg, передає RegioNews.

Посилаючись на дані соціологічного дослідження, вона повідомила, що переважна більшість українців вважають корупцію широко розповсюдженою, але насправді мало людей стикалися з нею на практиці.

"Якщо бути відвертою, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця проблема перебільшується і надмірно роздувається", - заявила Свириденко.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, українці вважають корупцію другою найсерйознішою проблемою після війни (92%).

Як повідомлялось, новий український уряд провів перше засідання.