Свириденко прокоментувала масштаби корупції в Україні
Проблема корупції перебільшена в українському суспільстві та окремих соціальних групах
Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в інтерв'ю Bloomberg, передає RegioNews.
Посилаючись на дані соціологічного дослідження, вона повідомила, що переважна більшість українців вважають корупцію широко розповсюдженою, але насправді мало людей стикалися з нею на практиці.
"Якщо бути відвертою, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця проблема перебільшується і надмірно роздувається", - заявила Свириденко.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, українці вважають корупцію другою найсерйознішою проблемою після війни (92%).
Як повідомлялось, новий український уряд провів перше засідання.
У НАБУ та САП прокоментували спробу влади знищити незалежність антикорупційної системиВсі новини »
22 липня 2025, 12:05Масштабні обшуки в НАБУ та САП можуть зірвати розслідування топкорупційних справ
21 липня 2025, 12:41Рада проголосувала за новий склад Кабміну
17 липня 2025, 15:43
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
В Україні запустили новий соціальний проект для військових та їхніх родин
22 липня 2025, 16:14На Тернопільщині 17-річний хлопець викрав авто і в’їхав у дерево
22 липня 2025, 15:59У Дніпрі затримали чоловіка, який розсилав фейкові повідомлення про "замінування" шкіл
22 липня 2025, 15:58У жителя Тернопільщини виявили плантацію коноплі
22 липня 2025, 15:40На Тернопільщині автомобіль збив матір з дитиною
22 липня 2025, 15:29На Прикарпатті водій збив пішохода: потерпілий загинув на місці
22 липня 2025, 15:20В Україні зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій
22 липня 2025, 15:16У Запорізькій області розгорнули виробництво компонентів для протипіхотних мін
22 липня 2025, 15:13На Одещині затримали водія, який намагався вивезти до Молдови товарів на 1 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги
22 липня 2025, 15:09
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Всі блоги »