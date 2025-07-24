Залужний заявив, що війна в Україні може тривати до 2034 року

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Ексочільник ЗСУ та посол України в Британії Валерій Залужний вважає, що війна РФ проти України може тривати до 2034 року

Як передає RegioNews, про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

"Україна вступила в нову фазу війни і якщо не подбаємо про довгостроковий захист, збройне протистояння може затягнутися ще на десятиліття. Якщо Україна не змінить стратегію захисту й підходи до мобілізації ресурсів, війна може тривати до 2034 року, — заявив Залужний.

Він також додав, що армія РФ також змінила підходи до ведення бойових дій, використовуючи тактику знекровлення ЗСУ та цивільного населення.

Раніше Залужний звернувся до українців і заявив, що "померти за Україну – цього мало".