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29 липня 2025, 15:16

Буданов отримав поранення в руку під час АТО і просив побратимів залишити його

29 липня 2025, 15:16
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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов ГУР МО. Фото: Громадське
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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов отримав поранення в руку під час виконання бойового завдання в зоні антитерористичної операції

Про це розповів ексзаступник начальника ГУР МО України Ілля Павленко в інтерв’ю для "Апострофа", передає RegioNews.

За словами Павленка, попри те, що Буданов просив побратимів залишити його під час поранення, спецпризначенці ГУР не залишили його і надали допомогу. Завдяки цьому командиру вдалося вижити і згодом пройти курс реабілітації. Колишній заступник також зазначив, що шрам на руці Буданова добре помітний і був навіть зафіксований журналістами.

У червні цього року ГУР оприлюднило фотографії з церемонії нагородження Кирила Буданова найвищою нагородою Державної служби з надзвичайних ситуацій - "Знаком пошани". Відзнаку він отримав за організацію рятувальної операції після російського обстрілу Києва, під час якої були задіяні екіпажі двох багатоцільових гелікоптерів розвідки Ка-32. На одному зі знімків чітко видно шрам на правій руці начальника розвідки.

Нагадаємо, Буданов дав прогноз, коли в Україні відбудеться припинення вогню і буде досягнуто перемир’я.

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