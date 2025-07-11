Буданов дав прогноз, коли в Україні відбудеться припинення вогню і буде досягнуто перемир’я

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Досягнути перемир'я реально "задовго до кінця цього року", а припинення вогню - у найближчі місяці

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив керівник ГУР Кирило Буданов, передає RegioNews.

На його думку, США продовжать підтримку України у найближчому майбутньому.

"Позиція Трампа послідовна, його не слід судити з характеристик ЗМІ. Як голова спецслужби, я знаю більше", - повідомив Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що перемир'я має бути досягнуто якнайшвидше, задовго до кінця цього року.

Також Кирило Буданов заявив, що РФ не захопить всю Донецьку область до кінця 2025 року.

Раніше Буданов назвав максимальну кількість дронів, які Росія здатна запустити за раз.