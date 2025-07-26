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У ГУР підтвердили знищення Су-27УБ на російському "Армавірі". У тому районі тепер немає зв'язку

Про це повідомляє ГУР, передає RegioNews.

У ніч на 26 липня українські військові знищили навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ Су-27УБ. Ворожий літак палав на аеродромі "Армавір". За інформацію місцевих жителів, у населених пунктах поблизу немає зв'язку.

Зазначається, що аеродром "Армавір" та літаки на ньому росіяни переважно використовують для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища.

"ГУР МО України нагадує ― кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", - кажуть в українській розвідці.

Нагадаємо, на початку липня військовий оглядач Bild Юліан Рьопке розповідав про історичний повітряний бій. Вперше українські військові збили російський Су-35 за допомогою західного винищувача F-16. За його даними, це сталось на Курському напрямку.