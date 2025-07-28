15:04  28 липня
Одна з київських вулиць перетворилася на річку через сильну зливу - відео
14:12  28 липня
В Україну йдуть грози та спека: які регіони заллє, а де буде +36
11:49  28 липня
На Тернопільщині чоловік загинув під час чищення криниці
UA | RU
UA | RU
28 липня 2025, 18:37

У Кривому Розі чоловік підірвав гранатою дружину, а потім себе - від вибуху зайнявся будинок

28 липня 2025, 18:37
Читайте также на русском языке
фото: Свої.Кривий Ріг
Читайте также
на русском языке

Сімейна сварка у Кривому Розі завершилася вибухами, пораненням та загибеллю чоловіка

Про це повідомляє Свої.Кривий Ріг, передає RegioNews.

Інцидент трапився в одному з приватних будинків Центрально-Міського району Кривого Рогу. За попередньою інформацією, під час побутової сварки чоловік кинув у свою дружину гранату. Жінка отримала поранення та була госпіталізована, їй надають медичну допомогу в кареті швидкої.

Рятувальники локалізували пожежу в будинку

Після нападу чоловік підірвав себе ще однією гранатою. Від другого вибуху почалась пожежа - загорілося помешкання. Полум’я вдалося локалізувати.

На місці події працювали вибухотехніки, слідчі, рятувальники та медики. Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії, а також походження боєприпасів, які опинилися в руках чоловіка.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в таксі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кривий Ріг Граната конфлікт сімейний конфлікт поранення загибель пожежа
У Дніпрі через конфлікт чоловік кинув бойову гранату - пошкоджено будинок
28 липня 2025, 18:20
Палає будинок на Житомирській трасі: дим стіною, видимість майже нульова
28 липня 2025, 18:03
На Черкащині викрили 40-річного чоловіка зі складом зброї вдома: що знайшли у дворі
28 липня 2025, 17:54
Всі новини »
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
У Дніпрі через конфлікт чоловік кинув бойову гранату - пошкоджено будинок
28 липня 2025, 18:20
На Дніпропетровщині чоловік на авто переїхав мотоцикл
28 липня 2025, 18:19
Палає будинок на Житомирській трасі: дим стіною, видимість майже нульова
28 липня 2025, 18:03
На Черкащині викрили 40-річного чоловіка зі складом зброї вдома: що знайшли у дворі
28 липня 2025, 17:54
На Дніпропетровщині сторожа ферми вбив бик
28 липня 2025, 17:53
П’ять років за держзраду: у Дніпрі засудили чоловіка, який готував удар по ТЕС і шпиталю
28 липня 2025, 17:32
На Львівщині прикордонники виявили у пасажирки мікроавтобуса незвичайний вантаж
28 липня 2025, 17:29
"Зливав" дані про ТЦК та блокпости: у Дніпрі засудили зрадника, який працював на росіян
28 липня 2025, 17:26
На Донеччині екіпаж "Білий янгол" потрапив під удари дронів під час евакуації поранених
28 липня 2025, 17:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »