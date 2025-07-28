У Кривому Розі чоловік підірвав гранатою дружину, а потім себе - від вибуху зайнявся будинок
Сімейна сварка у Кривому Розі завершилася вибухами, пораненням та загибеллю чоловіка
Про це повідомляє Свої.Кривий Ріг, передає RegioNews.
Інцидент трапився в одному з приватних будинків Центрально-Міського району Кривого Рогу. За попередньою інформацією, під час побутової сварки чоловік кинув у свою дружину гранату. Жінка отримала поранення та була госпіталізована, їй надають медичну допомогу в кареті швидкої.
Після нападу чоловік підірвав себе ще однією гранатою. Від другого вибуху почалась пожежа - загорілося помешкання. Полум’я вдалося локалізувати.
На місці події працювали вибухотехніки, слідчі, рятувальники та медики. Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії, а також походження боєприпасів, які опинилися в руках чоловіка.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в таксі.