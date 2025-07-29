14:25  29 июля
Монет номиналом 10 копеек больше не будет: детали от Нацбанка
13:11  29 июля
В Днепре посреди белого дня мужчина напал на пожилую женщину
07:32  29 июля
На Ровенщине появятся мобильные блокпосты
UA | RU
UA | RU
29 июля 2025, 15:16

Буданов получил ранение в руку во время АТО и просил побратимов бросить его

29 июля 2025, 15:16
Читайте також українською мовою
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ГУР МО. Фото: Общественное
Читайте також
українською мовою

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов получил ранение в руку во время выполнения боевого задания в зоне антитеррористической операции

Об этом рассказал экс-замначальника ГУР МО Украины Илья Павленко в интервью для "Апострофа", передает RegioNews.

По словам Павленко, несмотря на то, что Буданов просил побратимов покинуть его после ранения, спецназовцы ГУР не оставили его и оказали помощь. Благодаря этому командиру удалось выжить и пройти курс реабилитации. Бывший заместитель также отметил, что шрам на руке Буданова хорошо заметен и был даже зафиксирован журналистами.

В июне этого года ГУР обнародовало фотографии с церемонии награждения Кирилла Буданова самой высокой наградой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - "Знаком уважения". Награду он получил за организацию спасательной операции после российского обстрела Киева, во время которой были задействованы экипажи двух многоцелевых вертолетов разведки Ка-32. На одном из снимков отчетливо виден шрам на правой руке начальника разведки.

Напомним, Буданов дал прогноз, когда в Украине произойдет прекращение огня и будет достигнуто перемирие.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
реабилитация ранение награды спецназ ГУР Буданов Кирилл Алексеевич
В Кривом Роге мужчина взорвал гранатой жену, а потом себя – от взрыва загорелся дом
28 июля 2025, 18:37
Украинские военные уничтожили Су-27УБ на российском аэродроме
26 июля 2025, 18:55
Чернышева сопровождали спецслужбы во избежание задержания НАБУ и САП — источник
25 июля 2025, 13:33
Все новости »
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
В Полтавской области будут судить мужчину, который провел более 2 тысяч операций в запрещенной системе WebMoney
29 июля 2025, 16:35
В Киеве разоблачили врачей, которые за деньги помогали уклонистам выезжать за границу
29 июля 2025, 16:21
Жительница Одесщины может сесть на 10 лет за то, что подожгла солому односельчанина
29 июля 2025, 16:19
На Харьковщине усиливают поддержку ветеранов и семей военных
29 июля 2025, 16:10
Удар по Каменскому: в соцсетях показали, как после атаки выглядит роддом
29 июля 2025, 15:57
Вакансия министра культуры – это вакансия нового цензора
29 июля 2025, 15:45
От мечты к бизнесу: как женщина из Чугуева открыла цветочный магазин благодаря гранту
29 июля 2025, 15:32
Жители Волыни организовали бизнес на незаконной переправке лиц через границу
29 июля 2025, 15:30
На Буковине задержан полицейский и сообщник при попытке вывезти уклонистов в Молдову
29 июля 2025, 15:30
В Ирпене смена власти: горсовет отстранил Маркушина от должности
29 июля 2025, 15:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »