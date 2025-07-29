Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ГУР МО. Фото: Общественное

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов получил ранение в руку во время выполнения боевого задания в зоне антитеррористической операции

Об этом рассказал экс-замначальника ГУР МО Украины Илья Павленко в интервью для "Апострофа", передает RegioNews.

По словам Павленко, несмотря на то, что Буданов просил побратимов покинуть его после ранения, спецназовцы ГУР не оставили его и оказали помощь. Благодаря этому командиру удалось выжить и пройти курс реабилитации. Бывший заместитель также отметил, что шрам на руке Буданова хорошо заметен и был даже зафиксирован журналистами.

В июне этого года ГУР обнародовало фотографии с церемонии награждения Кирилла Буданова самой высокой наградой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - "Знаком уважения". Награду он получил за организацию спасательной операции после российского обстрела Киева, во время которой были задействованы экипажи двух многоцелевых вертолетов разведки Ка-32. На одном из снимков отчетливо виден шрам на правой руке начальника разведки.

Напомним, Буданов дал прогноз, когда в Украине произойдет прекращение огня и будет достигнуто перемирие.