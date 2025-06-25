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25 червня 2025, 10:10

Перед смертю Андрій Портнов зустрівся в Україні з бізнес-партнером Зеленського, — нардеп

25 червня 2025, 10:10
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колаж: RegioNews
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Колишній радник президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов перед вбивством у Мадриді перебував у Києві. У столиці він зустрічався з кількома топпосадовцями, наближеними до влади, зокрема зі співвласником студії "Квартал 95" Тімуром Міндічем — партнером Володимира Зеленського та соратником олігарха Ігоря Коломойського, а також із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим і директором Державного бюро розслідувань Олексієм Сухачовим

Відповідну заяву зробив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє видання "Дзеркало тижня", передає RegioNews.

За його даними, Портнов перебував в Україні кілька днів (від двох до чотирьох), під час яких встиг зустрітися з низкою високопосадовців. Усі зустрічі нібито проходили не в урядовому кварталі, а в Конча-Заспі, де Портнов мав маєток. Парламентар уточнив, що ці зустрічі "носили носили приватний, а не офіційний характер".

"Після його смерті цей факт одразу виліз як причинно-наслідковий зв'язок його вбивства. Це не відповідає дійсності", — наголосив Ярослав Железняк.

Депутат підтвердив зустрічі Портнова з Тимуром Міндічем, близьким до президента Зеленського. Железняк зазначив, що кілька джерел підтвердили візити Міндіча до маєтку Портнова, можливо — неодноразово. Хоча конкретна тема перемовин невідома, озвучуються припущення про можливе обговорення бізнесу, юридичних питань або навіть політичних проєктів.

Железняк нагадав про зв’язки обох з Ігорем Коломойським, який наразі перебуває в СІЗО. За його словами, Портнов тривалий час надавав юридичну підтримку олігарху, тоді як Міндіч вважався його довіреною особою і свого часу виконував неформальні доручення в бізнес-оточенні Коломойського. Водночас, як стверджують джерела депутата, Портнов був невисокої думки про Міндіча, однак це не завадило їм зустрітися особисто напередодні вбивства.

Щодо зустрічей із Татаровим і Сухачовим, Железняк зауважив, що ці контакти були давніми. Нардеп не виключає, що розмови могли стосуватися особистих чи неофіційних тем.

Водночас парламентар спростував інформацію про зустріч Портнова із самим президентом Зеленським або керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, зранку 21 травня стало відомо, що колишнього радника президента-втікача Януковича застрелили в Іспанії. Портнов перебував під санкціями США з грудня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що заступник Керівника Офісу Президента України Олег Татаров намагався отримати доступ до телефонів вбитого в Мадриді колишнього радника Януковича Андрія Портнова.

Журналісти "Схем" проаналізували архівні документи Вищої ради правосуддя Верховної ради за період президентства Віктора Януковича. У результаті знайшлись дані про суддів, в кар'єрах яких зіграв свою роль Андрій Портнов.

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