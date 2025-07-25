Син відомого українського журналіста отримав важке поранення на фронті

фото: facebook.com/yarhrubych

Син відомого українського журналіста і телеведучого Костянтина Грубича Ярослав отримав важке поранення на фронті. Молодий захисник втратив руку та на деякий час слух

Про це Ярослав Грубич повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

"Недавно вписав другий день народження/ вижив... Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання… додатково реанімації, уколи, наркози... так, друзі, пережив дещо страшне цього тижня, але здаватися не можна", – написав Ярослав.

Він подякував рідним і друзям за слова підтримки.

Нагадаємо, 22 липня у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан.