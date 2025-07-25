Син відомого українського журналіста отримав важке поранення на фронті
Син відомого українського журналіста і телеведучого Костянтина Грубича Ярослав отримав важке поранення на фронті. Молодий захисник втратив руку та на деякий час слух
Про це Ярослав Грубич повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
"Недавно вписав другий день народження/ вижив... Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання… додатково реанімації, уколи, наркози... так, друзі, пережив дещо страшне цього тижня, але здаватися не можна", – написав Ярослав.
Він подякував рідним і друзям за слова підтримки.
Нагадаємо, 22 липня у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан.
Раніше повідомлялося, що на фронті загинув відомий ведучий Максим Неліпа.
Стало відомо, скільки викрадених РФ дітей повернула УкраїнаВсі новини »
24 липня 2025, 22:08Залужний заявив, що війна в Україні може тривати до 2034 року
24 липня 2025, 16:08Запоріжжя прощається з майором поліції Олександром Садовським - він загинув, захищаючи Україну
23 липня 2025, 16:40
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
Понад 60 повітряних цілей за ніч: як спрацювала ППО
25 липня 2025, 10:23Окупанти атакували Дніпропетровщину: є постраждалий, пошкоджена інфраструктура
25 липня 2025, 10:10Новий законопроєкт Зеленського - це рафінований розводняк цілком у стилі вечірнього кварталу
25 липня 2025, 10:06Стало відомо, скільки людей залишаються в зоні бойових дій на Донеччині
25 липня 2025, 09:57На Київщині всю ніч шукали 5-річного хлопчика — знайшли живим
25 липня 2025, 09:42На Полтавщині через уламки дрона спалахнула пожежа у приватному дворі
25 липня 2025, 09:15Росіяни накрили Степногірськ з артилерії: важко поранена жінка
25 липня 2025, 08:55Сумщина під ударом: ворог скинув понад 20 авіабомб, є загибла та поранена
25 липня 2025, 08:40На Хмельниччині під час купання потонув 11-річний хлопчик
25 липня 2025, 08:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі блоги »