У ДТП на Донеччині загинув відомий комбриг
У вівторок, 22 липня, у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Максим Казбан
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну поліцію України.
"Непоправна втрата у нашій поліцейській родині… Сьогодні у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан", - йдеться у повідомленні.
Обставини ДТП поки що невідомі.
Нагадаємо, на Донеччині внаслідок масованих обстрілів за останню добу - 1 загиблий, 6 поранених.
Російський КАБ поцілив у багатоповерхівку в Краматорську — загинула дитинаВсі новини »
22 липня 2025, 08:58На Донеччині судитимуть лікаря, який вимагав хабар у пораненого військового
21 липня 2025, 19:24Росіяни завдали авіаудару по місту на Донеччині
21 липня 2025, 15:11
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
У столиці через непогоду повалились дерева: пошкоджені автівки, є постраждалі
22 липня 2025, 22:10У Кабміні вперше прокоментували рішення Ради щодо НАБУ та САП
22 липня 2025, 21:41У Луцьку проходить акція протесту проти резонансних законів про НАБУ і САП
22 липня 2025, 21:30"Гроші не люблять тишу": українці в різних містах виходять на мітинги проти скандального законопроєкту про НАБУ і САП
22 липня 2025, 21:20У ЗСУ пояснили, навіщо ТЦК ходять по концертах і виставках
22 липня 2025, 20:54Постачали "товар" в усі регіони: в Україні викрили масштабну нарколабораторію
22 липня 2025, 20:23До Києва прибув високопоставлений ізраїльський чиновник
22 липня 2025, 19:59Дзвоніть і повідомляйте: у Мережі нагадали Зеленському його відео 2019 року про НАБУ
22 липня 2025, 19:55У Києві в Печерському районі впало дерево: смуга руху перекрита
22 липня 2025, 19:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі блоги »