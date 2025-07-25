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25 июля 2025, 09:30

Сын известного украинского журналиста получил тяжелое ранение на фронте

25 июля 2025, 09:30
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фото: facebook.com/yarhrubych
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українською мовою

Сын известного украинского журналиста и телеведущего Константина Грубича Ярослав получил тяжелое ранение на фронте. Молодой защитник потерял руку и на время слух

Об этом Ярослав Грубич сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Недавно вписал второй день рождения/ выжил... Левой рукой учишься быстро, если иметь желание... дополнительно реанимации, уколы, наркозы... да, друзья, пережил нечто страшное на этой неделе, но сдаваться нельзя", - написал Ярослав.

Он поблагодарил родных и друзей за слова поддержки.

Напомним, 22 июля в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный ведущий Максим Нелипа.

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