Сын известного украинского журналиста получил тяжелое ранение на фронте
Сын известного украинского журналиста и телеведущего Константина Грубича Ярослав получил тяжелое ранение на фронте. Молодой защитник потерял руку и на время слух
Об этом Ярослав Грубич сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
"Недавно вписал второй день рождения/ выжил... Левой рукой учишься быстро, если иметь желание... дополнительно реанимации, уколы, наркозы... да, друзья, пережил нечто страшное на этой неделе, но сдаваться нельзя", - написал Ярослав.
Он поблагодарил родных и друзей за слова поддержки.
Напомним, 22 июля в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан.
Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный ведущий Максим Нелипа.
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