Сын известного украинского журналиста получил тяжелое ранение на фронте

фото: facebook.com/yarhrubych

Сын известного украинского журналиста и телеведущего Константина Грубича Ярослав получил тяжелое ранение на фронте. Молодой защитник потерял руку и на время слух

Об этом Ярослав Грубич сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Недавно вписал второй день рождения/ выжил... Левой рукой учишься быстро, если иметь желание... дополнительно реанимации, уколы, наркозы... да, друзья, пережил нечто страшное на этой неделе, но сдаваться нельзя", - написал Ярослав.

Он поблагодарил родных и друзей за слова поддержки.

Напомним, 22 июля в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан.