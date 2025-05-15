На фронті загинув відомий ведучий Максим Неліпа
Стало відомо про загибель ексшоумена Максима Неліпи. Він з перших місяців повномасштабного служив у ЗСУ
Про це повідомив народний депутат Максим Радуцький, передає RegioNews.
На фронті у боях проти російських окупантів загинув військовий ЗСУ Максим Неліпа. Багатьом українцям він був відомий як телеведучий та актор.
Також інформацію про його загибель підтвердила дружина Тамара. Вона додала, що обставини зараз встановлюються.
Варто зазначити, що ведучий Максим Нелипа на фронті з перших місяців повномасштабного вторгнення. Він долучився до ЗСУ в березні 2022 року.
Нагадаємо, на фронті загинув колишній міський голова Умані, командир кулеметного взводу Олександр Цебрій.
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