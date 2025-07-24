Стало відомо, скільки викрадених РФ дітей повернула Україна

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Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей

Про це заявила радниця керівника Офісу президента України, операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс президента України.

Вона наголосила, що депортація українських дітей є викликом для всієї системи міжнародного гуманітарного права.

"Нам вдалося повернути додому 1458 дітей, але ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем ворога", - повідомила Дарія Зарівна.

Вона також подякувала посольствам України за підтримку інформаційної кампанії #ChildrenAreNonNegotiable, яка охопила мільйони людей і вплинула на ухвалення резолюції Європарламенту про повернення українських дітей, а також рішень національних парламентів низки країн.

Раніше ми повідомляли про те, скільки дітей досі залишається у зоні бойових дій на Донеччині.