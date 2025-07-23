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У Запоріжжі провели в останню путь майора поліції Олександра Садовського, який загинув, виконуючи службові обов’язки у стрілецькому батальйоні поліції

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Йому було 49 років, а загальний стаж роботи у органах внутрішніх справ становив 22 роки. Кар’єру правоохоронець починав із посади дільничного офіцера, пізніше очолив сектор поліцейської діяльності у Якимівському підрозділі Мелітопольського районного управління.

У червні 2024 року Олександр добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції Запоріжжя, аби захищати країну від російської агресії. Він залишався відданим своїй Присязі та відповідально виконував завдання до останнього дня.

Поліцейська спільнота втратила досвідченого колегу і надійного побратима. Рідні Садовського залишились без чоловіка та батька - його дружина і двоє дітей, Діана та Данило, переживають важку втрату.

Вічна пам’ять Герою, який віддав життя за мир і безпеку України.

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