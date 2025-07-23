У НАБУ зявили, що серед нардепів, які вчора підтримали скандальний закон, є ті, що мають статус підозрюваних

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Серед народних депутатів, які вчора голосували за скандальний закон №12414, є ті, що мають статус підозрюваних у НАБУ

Про це заявив очільник НАБУ Семен Кривонос, передає RegioNewsіз посиланням на LB.UA.

"Я хочу чітко підкреслити: не дай Боже, попри важливість антикорупційної інфраструктури, у страшному сні уявити, що ця ситуація може вплинути на постачання зброї. Але це може, безумовно, вплинути на певні переговорні процеси щодо доступу до ЄС", - зазначив він.

Кривонос зауважив, що останні роки відомство демонструвало нарощування результатів і притягувало високопосадовців до відповідальності.

"Я хочу чітко зазначити, що ми з повагою ставимося до контррозвідувальної діяльності Служби безпеки України. І якщо їхні підозри релевантні і обґрунтовані, ми будемо вживати заходів також зі свого боку", - підсумував він.

Як повідомлялось, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. За словами депутата Ярослава Железняка, це фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. При цьому раніше СБУ без офіційного попередження приходила до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

У відомствах заявляли, що обшуки можуть зірвати розслідування корупційних справ.

Нагадаємо, українці в різних містах вийшли на мітинги проти скандального законопроєкту про НАБУ і САП.