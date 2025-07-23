В НАБУ заявили, что среди нардепов, вчера поддержавших скандальный закон, есть имеющие статус подозреваемых

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Среди народных депутатов, которые вчера голосовали за скандальный закон №12414, есть имеющие статус подозреваемых в НАБУ

Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос, передает RegioNews со ссылкой на LB.UA.

"Я хочу четко подчеркнуть: не дай Бог, несмотря на важность антикоррупционной инфраструктуры, в страшном сне представить, что эта ситуация может повлиять на поставки оружия. Но это может, безусловно, повлиять на определенные переговорные процессы доступа к ЕС", - отметил он.

Кривонос отметил, что в последние годы ведомство демонстрировало наращивание результатов и привлекало чиновников к ответственности.

"Я хочу четко отметить, что мы с уважением относимся к контрразведывательной деятельности Службы безопасности Украины. И если их подозрения релевантны и обоснованы, мы будем принимать меры также со своей стороны", - подытожил он.

Как сообщалось, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. По словам депутата Ярослава Железняка, это фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Ранее в НАБУ и САП заявляли , что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. При этом ранее СБУ без официального предупреждения приходила в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

В ведомствах заявляли, что обыски могут сорвать расследование коррупционных дел.

Напомним, украинцы в разных городах вышли на митинги против скандального законопроекта о НАБУ и САП.