Росія атакувала енергетику Житомирщини: знеструмлено понад 650 населених пунктів

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Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Унаслідок ворожих ударів без електропостачання залишилися понад 650 населених пунктів

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

За його словами, енергетики працюють над відновленням електропостачання для жителів області.

Інформації про загиблих і постраждалих унаслідок ворожих ударів наразі не надходило.

Нагадаємо, в ніч на 1 листопада російські війська атакували Україну 433 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Влучання ворожих безпілотників зафіксували на 16 локаціях. Ще на 14 локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів.