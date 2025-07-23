Став відомий склад делегації для третього раунду переговорів із РФ
Зеленський затвердив склад делегації для третього раунду переговорів із Росією
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідний указ президента.
Очолить українську делегацію Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров.
Також до складу переговорної групи увійдуть:
- Бевз Олександр Олександрович - радник керівника Офісу президента (ОП);
- Дьяков Олександр Іванович - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ);
- Кислиця Сергій Олегович - перший заступник міністра закордонних справ України;
- Ковбаса Юрій Михайлович - представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони;
- Кузьмичов Георгій Юрійович - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;
- Луговський Олег Васильович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР);
- Острянський Євгеній Вікторович - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;
- Поклад Олександр Валентинович - заступник голови Служби безпеки України;
- Скібіцький Вадим Васильович - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;
- Фомін Андрій Анатолійович - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу;
- Шевченко Олексій Миколайович - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;
- Шеріхов Олександр Ігорьович - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ;
- Шинкарьов Євген Михайлович - заступник начальника штабу командування Повітряних Сил ЗСУ.
Як повідомлялось, Зеленський ще жодного разу не підписував закони так швидко, як про НАБУ і САП.
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