Став відомий склад делегації для третього раунду переговорів із РФ

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідний указ президента.

Очолить українську делегацію Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров.

Також до складу переговорної групи увійдуть:

Бевз Олександр Олександрович - радник керівника Офісу президента (ОП);

Дьяков Олександр Іванович - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ);

Кислиця Сергій Олегович - перший заступник міністра закордонних справ України;

Ковбаса Юрій Михайлович - представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони;

Кузьмичов Георгій Юрійович - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;

Луговський Олег Васильович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР);

Острянський Євгеній Вікторович - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Поклад Олександр Валентинович - заступник голови Служби безпеки України;

Скібіцький Вадим Васильович - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Фомін Андрій Анатолійович - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу;

Шевченко Олексій Миколайович - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Шеріхов Олександр Ігорьович - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ;

Шинкарьов Євген Михайлович - заступник начальника штабу командування Повітряних Сил ЗСУ.

Як повідомлялось, Зеленський ще жодного разу не підписував закони так швидко, як про НАБУ і САП.