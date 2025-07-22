Одна з країн ЄС закликала своїх громадян покинути РФ

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Польщі.

У відомстві зазначили, що РФ закрила генеральні консульства Польщі в Санкт-Петербурзі та Калінінграді. На цьому тлі можливість надання прямої консульської допомоги громадянам Польщі стає дедалі складнішою.

"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві нагадали про відсутність прямого авіасполучення між Польщею та Росією, обмежені можливості для подорожей, недоступність польських банківських сервісів, а також ризик довільних затримань і перевірок з боку російських спецслужб.

Нагадаємо, у Польщі вже підготували понад 200 тисяч повісток. Крім чоловіків призовного віку, викликатимуть жінок та громадян віком від 50 років.