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22 липня 2025, 18:59

Одна з країн ЄС закликала своїх громадян покинути РФ

22 липня 2025, 18:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Влада Польщі радить своїм громадянам покинути територію Російської Федерації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Польщі.

У відомстві зазначили, що РФ закрила генеральні консульства Польщі в Санкт-Петербурзі та Калінінграді. На цьому тлі можливість надання прямої консульської допомоги громадянам Польщі стає дедалі складнішою.

"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві нагадали про відсутність прямого авіасполучення між Польщею та Росією, обмежені можливості для подорожей, недоступність польських банківських сервісів, а також ризик довільних затримань і перевірок з боку російських спецслужб.

Нагадаємо, у Польщі вже підготували понад 200 тисяч повісток. Крім чоловіків призовного віку, викликатимуть жінок та громадян віком від 50 років.

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