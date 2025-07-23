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23 июля 2025, 10:19

Стал известен состав делегации для третьего раунда переговоров с РФ

23 июля 2025, 10:19
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Зеленский утвердил состав делегации для третьего раунда переговоров с Россией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующий указ президента.

Возглавит украинскую делегацию Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Также в состав переговорной группы войдут:

  • Бевз Александр Александрович – советник руководителя Офиса президента (ОП);
  • Дьяков Александр Иванович – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ);
  • Кислица Сергей Олегович – первый заместитель министра иностранных дел Украины;
  • Колбаса Юрий Михайлович – представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;
  • Кузьмичев Георгий Юрьевич – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ;
  • Луговский Олег Васильевич – первый заместитель председателя Службы внешней разведки (СВР);
  • Острянский Евгений Викторович – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
  • Поклад Александр Валентинович – заместитель председателя Службы безопасности Украины;
  • Скибицкий Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны;
  • Фомин Андрей Анатольевич – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба;
  • Шевченко Алексей Николаевич – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
  • Шерихов Александр Игоревич – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;
  • Шинкарев Евгений Михайлович – заместитель начальника штаба командования Воздушных Сил ВСУ.

Как сообщалось, Зеленский еще ни разу не подписывал законы так быстро, как о НАБУ и САП.

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