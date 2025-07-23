Стал известен состав делегации для третьего раунда переговоров с РФ
Зеленский утвердил состав делегации для третьего раунда переговоров с Россией
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующий указ президента.
Возглавит украинскую делегацию Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.
Также в состав переговорной группы войдут:
- Бевз Александр Александрович – советник руководителя Офиса президента (ОП);
- Дьяков Александр Иванович – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ);
- Кислица Сергей Олегович – первый заместитель министра иностранных дел Украины;
- Колбаса Юрий Михайлович – представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;
- Кузьмичев Георгий Юрьевич – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ;
- Луговский Олег Васильевич – первый заместитель председателя Службы внешней разведки (СВР);
- Острянский Евгений Викторович – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
- Поклад Александр Валентинович – заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Скибицкий Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны;
- Фомин Андрей Анатольевич – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба;
- Шевченко Алексей Николаевич – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
- Шерихов Александр Игоревич – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;
- Шинкарев Евгений Михайлович – заместитель начальника штаба командования Воздушных Сил ВСУ.
Как сообщалось, Зеленский еще ни разу не подписывал законы так быстро, как о НАБУ и САП.
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