Стал известен состав делегации для третьего раунда переговоров с РФ

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Зеленский утвердил состав делегации для третьего раунда переговоров с Россией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующий указ президента.

Возглавит украинскую делегацию Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Также в состав переговорной группы войдут:

Бевз Александр Александрович – советник руководителя Офиса президента (ОП);

Дьяков Александр Иванович – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ);

Кислица Сергей Олегович – первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Колбаса Юрий Михайлович – представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;

Кузьмичев Георгий Юрьевич – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ;

Луговский Олег Васильевич – первый заместитель председателя Службы внешней разведки (СВР);

Острянский Евгений Викторович – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

Поклад Александр Валентинович – заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Скибицкий Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны;

Фомин Андрей Анатольевич – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба;

Шевченко Алексей Николаевич – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

Шерихов Александр Игоревич – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;

Шинкарев Евгений Михайлович – заместитель начальника штаба командования Воздушных Сил ВСУ.

Как сообщалось, Зеленский еще ни разу не подписывал законы так быстро, как о НАБУ и САП.