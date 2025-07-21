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21 липня 2025, 15:13

Забрали паспорт і били пляшками: українська модель Марія Ковальчук дала перше інтерв’ю після побиття в Дубаї

21 липня 2025, 15:13
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Модель із України розповіла, як звичайна поїздка до Дубаю обернулася для неї лікарнею, втратою памʼяті та кримінальною історією

Про це повідомляє Марія Ковальчук в інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак, передає RegioNews.

Українська модель Марія Ковальчук, яку кілька місяців тому знайшли з численними травмами в Дубаї, дала перше розгорнуте інтерв’ю. У розмові з Ксенією Собчак дівчина розповіла, як потрапила до готельного номера з незнайомцями, що сталося під час вечірки, і як закінчилась ця поїздка важкими переломами та втратою пам’яті.

За словами Марії, вона прилетіла до ОАЕ на відпочинок - планувала зйомки, прогулянки та святкування дня народження подруги. У караоке познайомилася з хлопцем на ім’я Артем. Наступного дня вона мала летіти до Таїланду, але проспала свій рейс і знову натрапила на того самого Артема. Він запропонував долетіти до Таїланду наступного дня бізнес-джетом його батька. У номері, де зупинилися, компанія почала вживати алкоголь та наркотики. Дівчина стверджує, що чоловіки поводилися агресивно, забрали її документи, телефон і заявляли, що вона "належить їм”.

Марії вдалося втекти з готелю. Вона сховалась у недобудованій будівлі, де втратила свідомість. Після цього її знайшли випадкові перехожі. Вона припускає, що її або вдарили, або скинули з висоти - згадати деталі не може. Сексуального насильства, за її словами, не було. Серед причетних до інциденту називає сина донецького бізнесмена Артема Папазова, а також кількох громадян Росії, Білорусі та України.

Компанію Артему складали 20-річний росіянин Олексій Крашеннінніков, який рано залишив вечірку, 29-річний білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Мерцалова та українка Мілена Долганова.

Мати Марії вважає, що слідство у справі блокується, оскільки поліція Дубаю нібито отримує тиск від батьків підозрюваних. Хоча Артема спершу затримували, його швидко відпустили. Справжнє розслідування, на думку родини, наразі не ведеться.

Нагадаємо, з'явилися моторошні подробиці про таємниче зникнення 20-річної української моделі в ОАЕ.

Раніше повідомлялося про дубайську трагедію із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях.

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розслідування Інтерв'ю Побиття OnlyFans модель Марія Ковальчук Дубай травма
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