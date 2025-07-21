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Модель із України розповіла, як звичайна поїздка до Дубаю обернулася для неї лікарнею, втратою памʼяті та кримінальною історією

Про це повідомляє Марія Ковальчук в інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак, передає RegioNews.

Українська модель Марія Ковальчук, яку кілька місяців тому знайшли з численними травмами в Дубаї, дала перше розгорнуте інтерв’ю. У розмові з Ксенією Собчак дівчина розповіла, як потрапила до готельного номера з незнайомцями, що сталося під час вечірки, і як закінчилась ця поїздка важкими переломами та втратою пам’яті.

За словами Марії, вона прилетіла до ОАЕ на відпочинок - планувала зйомки, прогулянки та святкування дня народження подруги. У караоке познайомилася з хлопцем на ім’я Артем. Наступного дня вона мала летіти до Таїланду, але проспала свій рейс і знову натрапила на того самого Артема. Він запропонував долетіти до Таїланду наступного дня бізнес-джетом його батька. У номері, де зупинилися, компанія почала вживати алкоголь та наркотики. Дівчина стверджує, що чоловіки поводилися агресивно, забрали її документи, телефон і заявляли, що вона "належить їм”.

Марії вдалося втекти з готелю. Вона сховалась у недобудованій будівлі, де втратила свідомість. Після цього її знайшли випадкові перехожі. Вона припускає, що її або вдарили, або скинули з висоти - згадати деталі не може. Сексуального насильства, за її словами, не було. Серед причетних до інциденту називає сина донецького бізнесмена Артема Папазова, а також кількох громадян Росії, Білорусі та України.

Компанію Артему складали 20-річний росіянин Олексій Крашеннінніков, який рано залишив вечірку, 29-річний білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Мерцалова та українка Мілена Долганова.

Мати Марії вважає, що слідство у справі блокується, оскільки поліція Дубаю нібито отримує тиск від батьків підозрюваних. Хоча Артема спершу затримували, його швидко відпустили. Справжнє розслідування, на думку родини, наразі не ведеться.

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