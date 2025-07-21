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21 липня 2025, 14:07

Байкер загинув у ДТП на трасі Кривий Ріг - Миколаїв: пасажирку госпіталізували

21 липня 2025, 14:07
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фото: Телеграм/Свої Кривий Ріг
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Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Кривий Ріг - Миколаїв

Про це повідомляє Свої. Кривий Ріг, передає RegioNews.

Внаслідок зіткнення легковика Hyundai з мотоциклом загинув водій двоколісного транспорту. Його пасажирка дістала важкі травми.

За попередньою інформацією, автомобіль Hyundai рухався з боку Кривого Рогу. Під час виконання повороту він зіткнувся з мотоциклом. Удар припав у передні пасажирські двері машини. Від зіткнення мотоцикліст отримав несумісні з життям травми та загинув на місці.

ДТП за участі мотоциклістаДТП за участі мотоцикліста

Пасажирку мотоцикла шпиталізували у тяжкому стані. За словами очевидців, у неї – відкритий перелом ноги. Медики оперативно надали допомогу та доставили постраждалу до лікарні для подальшого лікування.

На місці події працювали поліцейські. Вони встановлюють всі обставини аварії, зокрема деталі маневру, який призвів до зіткнення. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, на Львівщині BMW злетів у воду з кар’єра: одна людина загинула, двоє врятовані.

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ДТП аварія мотоцикл загиблий травма Кривий Ріг траса Дніпропетровська область
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