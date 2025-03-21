З'явилися моторошні подробиці про таємниче зникнення 20-річної української моделі в ОАЕ

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Українську модель OnlyFans Марію Ковальчук знайшли у важкому стані в одній із лікарень Дубая. До цього вона протягом 10 днів не виходила на зв’язок з рідними. Сьогодні з’явилися подробиці щодо її зникнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Інсайдер.

Як відомо, востаннє дівчину бачили на вечірці у компанії двох чоловіків, які назвалися представниками модельного агентства.

Зазначається, що Марія Ковальчук упала з висоти, намагаючись втекти з жорсткої оргії.

"Дівчина спробувала втекти від клієнтів після багатогодинної оргії зі зґвалтуванням та побиттям, але впала з висоти", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Марію Ковальчук знайшли з переломами в Дубаї. Дівчина перенесла декілька операцій не могла говорити.