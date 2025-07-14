11:22  14 липня
На Тернопільщині пасажир випав з авто і загинув
08:25  14 липня
З України намагалися вивезти стародруки, датовані 1704 роком
05:05  14 липня
Пірнув і зник у воді: у Запоріжжі потонув 17-річний юнак
UA | RU
UA | RU
14 липня 2025, 15:42

Стало відомо, хто очолить Міноборони замість Умєрова

14 липня 2025, 15:42
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прем'єр Шмигаль стане міністром оборони замість Умєрова

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк

За його словами, Рустем Умєров поїде послом до США.

Крім того:

  • Міністра освіти Лісового звільняють;
  • Міністром економіки стане Олексій Соболєв;
  • Міністра соцполітики звільняють;
  • Міністерство нацєдності можуть об'єднати.

Звільнення міністрів планують на середу. Призначення та голосування у Раді - на четвер.

Раніше Зеленський натякнув на призначення Рустема Умєрова послом України в США.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
політика Міноборони Умєров Рустем Шмигаль
Зеленський повідомив, хто може стати новим послом у США
10 липня 2025, 20:45
Родина Умєрова у США, Україна під ударами дронів — ЦПК критикує міністра
05 липня 2025, 12:30
Посадовець Міноборони завдав державі збитків на понад 2 млрд грн
04 липня 2025, 14:07
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
В Україні буде нова прем'єрка: що про неї відомо
14 липня 2025, 17:03
Хакери вкрали 4 мільйони гривень з рахунків підприємств України
14 липня 2025, 16:46
На Черкащині водій збив 74-річного пішохода і втік: чоловік загинув на місці
14 липня 2025, 16:25
До 14 років ув'язнення засудили колаборанта, який допомагав росіянам створювати "тюрму" в Херсоні
14 липня 2025, 16:15
З відомого онлайн-казино стягнули майже 3 млрд грн
14 липня 2025, 15:55
У Карпатах знайшли мертвим 25-річного туриста з Дніпра
14 липня 2025, 15:45
В Україні за два місяці змії покусали 8 людей, серед постраждалих – троє дітей
14 липня 2025, 15:21
Преміював себе на 1,24 млн грн: ексочільник компанії Фірташа постане перед судом
14 липня 2025, 15:20
Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд
14 липня 2025, 15:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »