Стало відомо, хто очолить Міноборони замість Умєрова
Прем'єр Шмигаль стане міністром оборони замість Умєрова
Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк
За його словами, Рустем Умєров поїде послом до США.
Крім того:
- Міністра освіти Лісового звільняють;
- Міністром економіки стане Олексій Соболєв;
- Міністра соцполітики звільняють;
- Міністерство нацєдності можуть об'єднати.
Звільнення міністрів планують на середу. Призначення та голосування у Раді - на четвер.
Раніше Зеленський натякнув на призначення Рустема Умєрова послом України в США.
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