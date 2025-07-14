Стало відомо, хто очолить Міноборони замість Умєрова

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Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк

За його словами, Рустем Умєров поїде послом до США.

Крім того:

Міністра освіти Лісового звільняють;

Міністром економіки стане Олексій Соболєв;

Міністра соцполітики звільняють;

Міністерство нацєдності можуть об'єднати.

Звільнення міністрів планують на середу. Призначення та голосування у Раді - на четвер.

Раніше Зеленський натякнув на призначення Рустема Умєрова послом України в США.