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Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач зазначив, що в сфері великих вантажних перевезень в Україні задіяно 130 тисяч автомобілів. При цьому 30% з них простоюють через те, що не вистачає водіїв. Загалом не вистачає близько 30-40 тисяч людей.

За словами заступника міністра, є проєкти з підполковника жінок та ветеранів на керування такими авто. Адже це категорії, які не мають проблем із бронюванням.

Нагадаємо, за даними Національного банку та Міністерства економіки, війна призвела до втрати Україною близько 40% працездатного населення. Зараз близько 1,7 мільйона українців, які до початку повномасштабної війни працювали, знаходяться за кордоном.