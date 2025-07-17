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17 июля 2025, 02:20

В Украине дефицит водителей грузовиков: что будут делать власти

17 июля 2025, 02:20
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Иллюстративное фото
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В Украине бизнес испытывает дефицит кадров. У тысяч автомобилей нет водителей

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач отметил, что в сфере крупных грузовых перевозок в Украине задействовано 130 тысяч автомобилей. При этом 30% из них простаивают из-за того, что не хватает водителей. В общей сложности не хватает около 30-40 тысяч человек.

По словам замминистра, есть проекты из подполковника женщин и ветеранов на управление такими авто. Ведь это категории, у которых нет проблем с бронированием.

Напомним, по данным Национального банка и Министерства экономики, война привела к потере Украиной около 40% трудоспособного населения . Сейчас около 1,7 миллиона украинцев, которые до начала полномасштабной войны работали, находятся за границей.

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