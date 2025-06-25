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25 червня 2025, 04:45

Почати нове життя: понад 1 000 ВПО у Запоріжжі знайшли роботу

25 червня 2025, 04:45
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Ілюстративне фото
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Чимало українців через російську агресію були вимушені переїхати в інші міста. У Запоріжжі вже сотні ВПО змогли знайти нову роботу

Про це повідомляє Справжнє, передає RegioNews.

З початку року 1 020 переселенців у Запоріжжі знайшли роботу. Зокрема, 104 з них скористалися програмою ваучерів від служби зайнятості (курси, на яких можна отримати новий фах). 185 переселенців пройшли професійне навчання за сертифікатами.

Крім того, для ВПО у місті пропонують формат тимчасової зайнятості в суспільно корисних роботах. Вже 944 людини отримали направлення на такі види робіт за цей рік.

Відомо, що 16 переселенців, які почали нове життя у Запоріжжі, отримали мікрогрант на відкриття власного бізнесу в межах держпрограми "Власна справа".

Нагадаємо, раніше проводили дослідження щодо працевлаштування ветеранів та ветеранів. 37,3% респондентів зізнались, що мають проблеми з невідповідністю рівня зарплати реальним потребам. Також 23,3% зіткнулись з випадками дискримінації.

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