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З 23 червня українські заклади мережі McDonald’s розпочинають офіційний прийом на роботу підлітків, яким виповнилося 16 років

Про це повідомляє прес-служба компанії McDonald’s, передає RegioNews.

Йдеться про можливість тимчасового працевлаштування з гнучким графіком, адаптованим під потреби школярів і студентів.

У компанії зазначають, що головна мета ініціативи - допомогти молодим людям отримати перший досвід роботи. Працівники зможуть поєднувати роботу з навчанням, адже графік передбачає обмеження за віком: до 18 годин на тиждень під час навчального року і до 36 годин у канікули. Працювати дозволено лише в денний час - з 7:00 до 21:00.

Компанія не лише забезпечує офіційне працевлаштування, а й готова вкладати ресурси у розвиток персоналу. Молоді працівники отримають базове навчання, спрямоване як на розвиток професійних навичок, так і на формування відповідальності, пунктуальності та вміння працювати в команді.

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