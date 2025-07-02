13:37  02 липня
На Волині авто злетіло в кювет і перекинулось: водій загинув
11:32  02 липня
У Києві затримали водія таксі, який побив співачку Тоню Матвієнко
10:22  02 липня
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: до лікарні потрапили 25 осіб
UA | RU
UA | RU
02 липня 2025, 18:22

Україна втратила майже 40% працездатного населення, - Мінсоцполітики

02 липня 2025, 18:22
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Війна призвела до втрати близько 40% працездатного населення України та серйозно ускладнила ситуацію на ринку праці

Про це повідомляє перша заступниця Міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає RegioNews.

За даними Національного банку та Міністерства економіки, війна призвела до втрати Україною близько 40% працездатного населення. Нині понад 1,7 мільйона українців, які працювали до початку війни, перебувають за кордоном, що становить понад 10% довоєнного економічно активного населення. Це створює серйозні виклики для ринку праці, а також актуалізує проблему ейджизму в країні.

Україна втратила приблизно 40% працездатного населення

Про це під час виступу на HR Wisdom Summit 2025 розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак. Вона наголосила, що уряд затвердив демографічну стратегію розвитку до 2040 року, враховуючи нинішні тенденції. Україна переживає глибоку демографічну кризу, що проявляється стрімким старінням населення: частка людей віком понад 65 років зросла з 12% у 1991 році до 22% у 2024-му.

Через війну та її наслідки демографи прогнозують подальше скорочення населення: до 2041 року кількість жителів може впасти до 28,9 мільйона, а до 2051 року — до 25,2 мільйона. Ці зміни значною мірою впливають на ринок праці. Наразі 74% роботодавців повідомляють про брак кадрів, а середній дефіцит працівників у компаніях становить близько 15%.

Марчак також звернула увагу, що тенденція до старіння населення збережеться, проте лише 27% людей старше 50 років наразі працюють. Для повноцінного відновлення економіки країні потрібно залучити додатково 4–5 мільйонів працівників. Ці виклики вимагають адаптації кадрової політики та активної боротьби з дискримінацією за віком.

Раніше повідомлялося, Олена Шуляк розповіла, як українцям змінити професію безкоштовно.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ринок праці населення Україна дефіцит кадри ейджизм економіка
Викрито зловживання у державних закупівлях гвинтівок: збитки для Міноборони - понад 33 млн грн
02 липня 2025, 17:05
Міноборони прокоментувало повідомлення про можливу зупинку постачань зброї зі США
02 липня 2025, 14:18
Експерти розповіли, як вже два роки урядовці долають тіньову економіку
02 липня 2025, 13:24
Всі новини »
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
Окупанти атакували Дніпропетровщину: поранені 7 людей, серед них - неповнолітня
02 липня 2025, 19:01
У МОН можуть скасувати військову підготовку для студентів: що планується
02 липня 2025, 18:53
У Житомирі стався вибух на заправці: чутно було два потужні вибухи
02 липня 2025, 18:39
Онуфрій буде оскаржувати указ Зеленського про позбуття його громадянства - УПЦ МП
02 липня 2025, 18:10
Правоохоронці евакуювали з Костянтинівки двох постраждалих після нічного обстрілу
02 липня 2025, 18:03
В Україну 3 липня прийде справжня літня спека
02 липня 2025, 17:55
Стало відомо, скільки українських військовополонених стратили росіяни
02 липня 2025, 17:44
ГУР ліквідувало командуючого ЧМФ рф в Криму
02 липня 2025, 17:41
У Дніпрі судитимуть працівника ТЦК, який незаконно списав з військового обліку 17 чоловіків
02 липня 2025, 17:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »