фото: ілюстративне

Про це повідомляє перша заступниця Міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає RegioNews.

За даними Національного банку та Міністерства економіки, війна призвела до втрати Україною близько 40% працездатного населення. Нині понад 1,7 мільйона українців, які працювали до початку війни, перебувають за кордоном, що становить понад 10% довоєнного економічно активного населення. Це створює серйозні виклики для ринку праці, а також актуалізує проблему ейджизму в країні.

Україна втратила приблизно 40% працездатного населення

Про це під час виступу на HR Wisdom Summit 2025 розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак. Вона наголосила, що уряд затвердив демографічну стратегію розвитку до 2040 року, враховуючи нинішні тенденції. Україна переживає глибоку демографічну кризу, що проявляється стрімким старінням населення: частка людей віком понад 65 років зросла з 12% у 1991 році до 22% у 2024-му.

Через війну та її наслідки демографи прогнозують подальше скорочення населення: до 2041 року кількість жителів може впасти до 28,9 мільйона, а до 2051 року — до 25,2 мільйона. Ці зміни значною мірою впливають на ринок праці. Наразі 74% роботодавців повідомляють про брак кадрів, а середній дефіцит працівників у компаніях становить близько 15%.

Марчак також звернула увагу, що тенденція до старіння населення збережеться, проте лише 27% людей старше 50 років наразі працюють. Для повноцінного відновлення економіки країні потрібно залучити додатково 4–5 мільйонів працівників. Ці виклики вимагають адаптації кадрової політики та активної боротьби з дискримінацією за віком.

Раніше повідомлялося, Олена Шуляк розповіла, як українцям змінити професію безкоштовно.