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27 червня 2025, 17:34

"Нова пошта" скоротить майже 3 тисячі працівників до кінця 2025 року

27 червня 2025, 17:34
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фото: ілюстративне
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Водночас аналізується ефективність офісного персоналу

Про це йдеться в документах ЄБРР, наданих у травні 2025 року, які цитує "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Один із найбільших логістичних роботодавців України - компанія "Нова пошта" планує скоротити близько 2 900 працівників, що становить орієнтовно 10% її персоналу.

За інформацією Forbes Ukraine, паралельно в компанії аналізують ефективність роботи 7 000 офісних співробітників. Половину з них можуть перевести на інші посади або звільнити. Відомо також, що свою посаду залишила менеджерка, відповідальна за репутаційний напрям.

У серпні 2024 року "Нова пошта" отримала кредит від ЄБРР на 70 млн євро. Зараз банк розглядає можливість надання нової позики - до 50 млн євро. Загальна вартість майбутнього проєкту - понад 69 млн.

Компанія має понад 12 тис. відділень, 27 тис. поштоматів і щомісяця обслуговує понад 11 млн клієнтів. У 2024 році вона була шостим за розміром роботодавцем в Україні з понад 34 тис. працівників.

Раніше повідомлялося, полтавець, який торгував зброєю через "Нову пошту", визнав вину і уникнув в'язниці.

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