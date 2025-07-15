Україна отримала нового мовного омбудсмена

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Як передає RegioNews, про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Призначено Івановську Олену Петрівну на посаду Уповноваженого із захисту державної мови", - йдеться у повідомленні.

Олена Івановська — докторка філологічних наук, професорка та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працює на кафедрі фольклористики, де викладає фольклорний аспект звичаєвого права, методику навчання фольклору та суб’єктно-образну систему фольклору.

У її доробку близько 100 наукових, зокрема 17 науково-методичних, праць, навчальних посібників, підручника та навчальних програм, а також публікацій, присвячених захисту української мови.

Нагадаємо, Кабмін звільнив Тараса Креміня з посади мовного омбудсмена.