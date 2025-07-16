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16 липня 2025, 07:30

Росія вдарила по інфраструктурі Вінниці: постраждали 7 людей, виникли пожежі

16 липня 2025, 07:30
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Сьогодні вночі окупанти масовано атакували Вінницю та область ударними дронами. Під обстрілами опинилася цивільна інфраструктура, є постраждалі

Про це інформує Telegram-канал Вінницької ОВА, передає RegioNews.

За словами першої заступниці начальника ОВА Наталі Заболотної, загалом Вінниччину атакували 28 дронів, 18 із яких знищила ППО.

Загарбники атакували обʼєкти промислової інфраструктури. На підприємствах виникли пожежі. На місцях працюють вогнеборці.

"Станом на 6:40 маємо вже 7 постраждалих. 5 з них — з опіками. З опіками 2 важких , 3 середнього ступеня", — йдеться в повідомленні.

Також в області пошкоджені чотири житлових будинки. На місцях влучань продовжують працювати екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня Харків зазнав чергової масованої атаки ударними дронами. Ворог застосував БпЛА типу "Герань-2". Відомо про трьох постраждалих.

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