Масована атака на Харків: у місті пролунало 17 вибухів, є постраждалі
У ніч на 16 липня Харків зазнав чергової масованої атаки ударними дронами. За попередньою інформацією, ворог застосував БпЛА типу "Герань-2". Лише за 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 17 вибухів
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, основний удар припав на цивільне підприємство в Київському районі Харкова. Внаслідок влучань виникла пожежа, на місці працюють рятувальники.
На цю хвилину відомо про трьох постраждалих. Усім їм надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, після чергових російських ударів по Харківщині, місто Куп’янськ залишилося без централізованого водопостачання.
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