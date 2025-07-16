Російські війська атакували Запоріжжя та область: поранена дитина
Вчора, 15 липня, росіяни завдали 411 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів обласного центру постраждала дитина
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативною інформацією, за добу окупанти зруйнували щонайменше 28 квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об’єктів інфраструктури.
"12-річна дівчинка отримала поранення внаслідок російської атаки на Запоріжжя", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що 15 липня російські окупанти здійснили:
- Чотири авіаційні удари по Гуляйполю, Новоданилівці та Новоандріївці.
- 269 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Нагорне, Кринички, Михайлівку, Люцерну, Камʼянське, Гуляйполе, Роботине, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Чотири обстріли із РСЗВ накрили Новоданилівку, Щербаки та Малу Токмачку.
- 134 артилерійських удари завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, вчора 12-річна дівчинка отримала поранення внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя, яка тривала майже 17 годин.
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