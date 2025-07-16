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16 липня 2025, 08:45

Сумщина під вогнем: атаковано понад 30 населених пунктів, є загиблий

16 липня 2025, 08:45
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 100 обстрілів у 33 населених пунктах у 13 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що у Великописарівській громаді внаслідок артобстрілу загинув місцевий мешканець (1975 р.н.).

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, господарчі будівлі та сільськогосподарську техніку;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено 2 приватні будинки.

Повітряна тривога в області тривала 18 годин 45 хвилин.

Нагадаємо, вчора, 15 липня, росіяни завдали 411 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів обласного центру постраждала дитина.

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Сумська область війна російська армія БПЛА цивільні пошкодження приватні будинки цивільна інфраструктура
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