Сумщина під вогнем: атаковано понад 30 населених пунктів, є загиблий
Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 100 обстрілів у 33 населених пунктах у 13 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що у Великописарівській громаді внаслідок артобстрілу загинув місцевий мешканець (1975 р.н.).
Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, господарчі будівлі та сільськогосподарську техніку;
- у Великописарівській громаді пошкоджено 2 приватні будинки.
Повітряна тривога в області тривала 18 годин 45 хвилин.
Нагадаємо, вчора, 15 липня, росіяни завдали 411 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів обласного центру постраждала дитина.
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