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16 липня 2025, 07:06

Кривий Ріг атакували одночасно балістика і 28 дронів: тяжко поранений юнак

16 липня 2025, 07:06
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 16 липня Кривий Ріг зазнав безпрецедентної атаки. По місту одночасно вдарили баллістична ракета та 28 дронів-камікадзе типу "Шахед"

Про це повідомляє керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару зруйновано промислове підприємство.

На щастя, обійшлося без загиблих серед працівників — усі перебували в укриттях. Проте важке поранення отримав 17-річний хлопець — уламки влучили в черевну порожнину. Зараз медики борються за його життя.

Також через атаку постраждала інфраструктура: у кількох районах міста триває відновлення електропостачання, а водопостачання наразі здійснюється за допомогою генераторів.

Окрім того, внаслідок обстрілу виникло кілька пожеж, наразі рятувальники працюють над їхньою локалізацією.

Нагадаємо, росіяни не перестають атакувати Дніпропетровщину. Днями внаслідок масованих обстрілів постраждали 4 цивільних.

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