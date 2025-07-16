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16 липня 2025, 09:05

Атака на Вінницю: для ліквідації масштабних пожеж задіяли спецпотяг та понад 100 вогнеборців

16 липня 2025, 09:05
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фото: ДСНС України у Вінницькій області
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Через масовану атаку російських ударних дронів у Вінниці виникли масштабні пожежі. Наразі триває ліквідація займань

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.

За оновленими даними, внаслідок нічних ударів БпЛА восьмеро людей дістали травми. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

Під атакою опинилися два об’єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі. Станом на 8:00 одну пожежу ліквідували. На іншому об’єкті роботи продовжуються.

"Для ліквідації наслідків збройної агресії від ДСНС залучені 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Від залізниці задіяний пожежний потяг", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 16 липня росіяни масовано атакували Вінницю та область ударними дронами. Під обстрілами опинилася цивільна інфраструктура. Раніше повідомлялося, що поранені семеро людей.

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РФ війна пожежа обстріли інфраструктура рятувальники Вінниця Вінницька область атака постраждалі
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