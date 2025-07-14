Стало известно, кто возглавит Минобороны вместо Умерова
Премьер Шмигаль станет министром обороны вместо Умерова
Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, Рустем Умеров отправится послом в США.
Кроме того:
- Министра образования Лесового увольняют;
- Министром экономики станет Алексей Соболев;
- Министра соцполитики увольняют;
- Министерство нацедности может быть объединено.
Увольнения министров планируют на среду. Назначение и голосование в Раде – на четверг.
Ранее Зеленский намекнул на назначение Рустема Умерова послом Украины в США.
Зеленский сообщил, кто может стать новым послом в СШАВсе новости »
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