11:22  14 июля
В Тернопольской области пассажир выпал из авто и погиб
08:25  14 июля
Из Украины пытались вывезти старопечати, датированные 1704 годом
05:05  14 июля
Нырнул и пропал в воде: в Запорожье утонул 17-летний юноша
UA | RU
UA | RU
14 июля 2025, 15:42

Стало известно, кто возглавит Минобороны вместо Умерова

14 июля 2025, 15:42
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Премьер Шмигаль станет министром обороны вместо Умерова

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, Рустем Умеров отправится послом в США.

Кроме того:

  • Министра образования Лесового увольняют;
  • Министром экономики станет Алексей Соболев;
  • Министра соцполитики увольняют;
  • Министерство нацедности может быть объединено.

Увольнения министров планируют на среду. Назначение и голосование в Раде – на четверг.

Ранее Зеленский намекнул на назначение Рустема Умерова послом Украины в США.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
политика Минобороны Умеров Рустем Шмыгаль
Зеленский сообщил, кто может стать новым послом в США
10 июля 2025, 20:45
Семья Умерова в США, Украина под ударами дронов — ЦПК критикует министра
05 июля 2025, 12:30
Чиновник Минобороны нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн
04 июля 2025, 14:07
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель мотоцикла погиб на месте
14 июля 2025, 17:15
В Харьковской области в результате обстрела БпЛА погибла женщина, ранены 10 человек: полиция обнародовала кадры
14 июля 2025, 17:07
В Украине будет новый премьер: что о ней известно
14 июля 2025, 17:03
Хакеры украли 4 миллиона гривен со счетов предприятий Украины
14 июля 2025, 16:46
В Черкасской области водитель сбил 74-летнего пешехода и скрылся: мужчина погиб на месте
14 июля 2025, 16:25
К 14 годам тюрьмы приговорили коллаборанта, который помогал россиянам создавать "тюрьму" в Херсоне
14 июля 2025, 16:15
С известного онлайн-казино взыскали почти 3 млрд грн
14 июля 2025, 15:55
В Карпатах нашли мертвым 25-летнего туриста из Днепра
14 июля 2025, 15:45
В Украине за два месяца змеи покусали 8 человек, среди пострадавших – трое детей
14 июля 2025, 15:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »