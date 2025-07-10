Зеленський повідомив, хто може стати новим послом у США

фото: Офіс Президента України

Міністр оборони України Рустем Умєров може очолити посольство України у Сполучених Штатах Америки

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Президент України підтвердив, що він змінить посла у США.

Зеленський висловив вдячність за роботу Оксані Маркаровій і вже обговорив із нею можливості подальшої співпраці.

"Ключовим нашим послом, буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно, вплине на серйозні перестановки в уряді України", - заявив Зеленський.

Як повідомлялось, Зеленський попередив посла України в США Маркарову про звільнення.