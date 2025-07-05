Родина Умєрова у США, Україна під ударами дронів — ЦПК критикує міністра

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Про це йдеться у її відеозверненні, передає RegioNews.

Каленюк наголосила, що в той час, як українські матері прикривають своїх дітей від дронів-камікадзе, діти самого міністра перебувають у безпеці — за кордоном, у США.

"Бо у той час, як українські родини ночами ховаються від дронів, родина міністра живе у Флориді. І не чує цього жахливого звуку, який впізнає вже кожен українець ", — зазначила вона.

Каленюк також звернула увагу на бездіяльність Міноборони у впровадженні ефективних рішень, закритість від суспільства, а також на "секретність", яка, за її словами, прикриває провали в оборонному плануванні.

"Щодо конкретних заходів, які вживав міністр Умєров для захисту неба України від дронів-камікадзе, мені наразі нічого не відомо. Тож варто візвітуватиз цього питання", — каже Каленюк.

Нагадаємо, за словами фахівців, Україні варто готуватись до безпрецедентної хвилі дронових атак. Уже найближчим часом Росія може збільшити кількість БПЛА, які запускаються щодня, до 1000 одиниць.

Раніше народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила про ймовірні кадрові ротації у секторі оборони. За її словами, замість чинного міністра оборони Рустема Умєрова розглядається кандидатуру Сергія Боєва.