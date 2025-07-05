12:54  05 липня
На Полтавщині п'яний тракторист хотів відкупитися від поліції
11:54  05 липня
В Одесі під час вибуху авто поранено військового, – місцеві медіа
03:00  05 липня
Netflix знімає фільм про російській військові злочини на Київщині
UA | RU
UA | RU
05 липня 2025, 12:30

Родина Умєрова у США, Україна під ударами дронів — ЦПК критикує міністра

05 липня 2025, 12:30
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк розкритикувала міністра оборони Рустема Умєрова через бездіяльність щодо розвитку систем протиповітряної оборони, зокрема — захисту від іранських дронів Shahed

Про це йдеться у її відеозверненні, передає RegioNews.

Каленюк наголосила, що в той час, як українські матері прикривають своїх дітей від дронів-камікадзе, діти самого міністра перебувають у безпеці — за кордоном, у США.

"Бо у той час, як українські родини ночами ховаються від дронів, родина міністра живе у Флориді. І не чує цього жахливого звуку, який впізнає вже кожен українець ", — зазначила вона.

Каленюк також звернула увагу на бездіяльність Міноборони у впровадженні ефективних рішень, закритість від суспільства, а також на "секретність", яка, за її словами, прикриває провали в оборонному плануванні.

"Щодо конкретних заходів, які вживав міністр Умєров для захисту неба України від дронів-камікадзе, мені наразі нічого не відомо. Тож варто візвітуватиз цього питання", — каже Каленюк.

Нагадаємо, за словами фахівців, Україні варто готуватись до безпрецедентної хвилі дронових атак. Уже найближчим часом Росія може збільшити кількість БПЛА, які запускаються щодня, до 1000 одиниць.

Раніше народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила про ймовірні кадрові ротації у секторі оборони. За її словами, замість чинного міністра оборони Рустема Умєрова розглядається кандидатуру Сергія Боєва.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна шахед Умєров Рустем ППО США родина Центр протидії корупції
Росія атакувала Україну 322 дронами: як відпрацювала ППО
05 липня 2025, 10:10
Ситуація на фронті та ППО: Зеленський розкрив деталі розмови із Трампом
04 липня 2025, 17:51
Україна має готуватися до збільшення атак БПЛА до 1000 одиниць на день, - експерт
04 липня 2025, 17:05
Всі новини »
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
На Чернігівщині російський дрон поранив листоношу: він у лікарні
05 липня 2025, 14:00
Друга жертва ворожої атаки на Київ: помер 25-річний чоловік
05 липня 2025, 13:37
Вибух автомобіля в Одесі: СБУ відкрила справу за статтею теракт
05 липня 2025, 13:03
На Полтавщині п'яний тракторист хотів відкупитися від поліції
05 липня 2025, 12:54
В Одесі під час вибуху авто поранено військового, – місцеві медіа
05 липня 2025, 11:54
Мінус 1 050 окупантів і 2 танки: втрати РФ станом на 5 липня
05 липня 2025, 11:49
Росія атакувала 32 населені пункти Сумщини: за добу – майже 120 обстрілів
05 липня 2025, 11:14
В Одесі вибухнув автомобіль: постраждав чоловік
05 липня 2025, 10:40
Обстріли Харківщини: одна людина загинула, 15 поранено, серед них – двоє дітей
05 липня 2025, 10:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »