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04 липня 2025, 14:07

Посадовець Міноборони завдав державі збитків на понад 2 млрд грн

04 липня 2025, 14:07
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Службова недбалість посадовця Міноборони завдала державі збитків на понад 2 млрд грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому тимчасово виконувачу обов'язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, дії якого завдали державі збитків на понад 2 млрд грн.

Йому інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) та підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 358 КК України).

"Протягом 2023 року посадовець уклав 76 договорів із суб’єктами господарювання на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до вартості постачань було необґрунтовано включено податок на додану вартість у розмірі понад 2 млрд грн.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему розкрадання в оборонних закупівлях на понад 33 мільйони гривень, пов’язану з постачанням гвинтівок у неповній комплектації. Збитки для Міноборони склали понад 33 млн грн.

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