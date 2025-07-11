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Про це повідомляє The New York Times, посилаюсь на власні джерела, передає Regionews.

Полковник СБУ Вороніч, який загинув учора, був причетний до низки важливих спецоперацій, серед яких - наступ Збройних сил України на Курську область у 2023 році та ліквідація польового командира "ДНР" Арсена Павлова, відомого під псевдонімом "Моторола", у 2016 році.

Вороніч останніми роками служив у елітному підрозділі, який відповідальний за дії у "сірій зоні" - території, що межують з окупованими регіонами. Саме цей підрозділ відіграв важливу роль у наступі українських військових на Курську область, що є частиною масштабних операцій на кордоні з Росією.

Також NYT згадує про атаку СБУ на стратегічні об’єкти авіації в глибині РФ, однак не уточнює, чи брав участь у цих діях підрозділ, де служив Вороніч. Крім того, видання відзначає, що СБУ проводила операції із ліквідації призначених Росією чиновників на тимчасово окупованих територіях України.

За інформацією колишніх колег, Вороніч вступив на службу в СБУ в середині 1990-х років і деякий час очолював підрозділ спеціального призначення. Цей підрозділ, відомий як П’яте управління, отримував технічну підтримку від ЦРУ і відповідав за низку важливих операцій, зокрема за вбивство "Мотороли", що стало одним із ключових моментів у протистоянні з проросійськими угрупованнями.

Нагадаємо, у Києві застрелили полковника СБУ.

Раніше повідомлялося про те, що у мережі оприлюднили відео вбивства полковника СБУ.