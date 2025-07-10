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10 липня 2025, 14:46

У мережі оприлюднили відео вбивства полковника СБУ

10 липня 2025, 14:46
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скриншот із відео
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У соціальних мережах з'явився запис із камер спостереження, на якому зафіксовано момент вбивства співробітника СБУ

Про це інформує RegioNews.

На відео видно, як чоловік виходить із під’їзду житлового будинку, тримаючи в руках сумку та пакет, та прямує до будки охоронц

Коли він проходить повз охорону, до нього раптово підбігає інший чоловік, кілька разів стріляє, найімовірніше з пістолета, і втікає з місця події.

Джерела у правоохоронних органах розповіли "Українській правді", що у Воронича стріляли приблизно о 9:00. До нього підійшов невідомий, здійснив п'ять прицільних пострілів і втік.

У столичній поліції також опублікували кадри з місця події. Правоохоронці продовжують працювати у Голосіївському районі, особа вбивці встановлюється і "вживаються заходи з її затримання".

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві розстріляли полковника СБУ Івана Воронича.

Раніше повідомлялося, що вранці у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.

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